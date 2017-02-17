محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان النيابة العامة أطلقت يوم أمس سراح المواطنين والوافدة الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب بث منولوج «كليب» على وسائل التواصل اعتبر انه يحرض على الفسق والفجور والفتنة الطائفية.



وبحسب مصدر امني فإن النيابة العامة اخضعت الموقوفين لتحقيقات موسعة، حيث أكدت الوافدة انها لم تعلم ان الكليب الذي شاركت في التمثيل به يحض على الفتنة الطائفية وانه سيأخذ كل هذه الأبعاد التي حظي بها.



واضافت: كل ما في الأمر ان الموضوع مجرد بزنس وعرض علي المشاركة في كليب غنائي بمقابل مالي، مشيرة الى انها لم تعلم بأن محتواه سيكون مثار اهتمام كبير باعتبار انها تناقش قضية تلامس الواقع كما نفت ان يكون محتوى المنولوج يحض على الفسق والفجور.

الى ذلك، أنكر الشاب الذي شارك الوافدة في الكليب التهم الموجهة اليه بإثارة الفتنة ونشر ما يحرض على الفسق كما اتفق معه ناشر المقطع.