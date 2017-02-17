هاني الظفيري ـ محمد الدشيش - عبدالعزيز الفضلي

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق شب في مسرح مدرسة واقتصرت الخسائر على مادية، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان حريقا محدودا اندلع في مدرسة احمد الحميضي الابتدائية للبنين والكائنة في منطقة العيون بمحافظة الجهراء وتم إخماده من قبل فرق الإطفاء دون ان يسفر الحادث عن وقوع اي إصابات بشرية، وأوضحت الإدارة أن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغا ظهر امس يفيد عن نشوب حريق في مسرح المدرسة، وقالت الإدارة ان مركز العمليات وجه مراكز إطفاء الجهراء الحرفي والجهراء وكان وقت وصول اول فرقة اطفاء للموقع في غضون ٤ دقائق، حيث شرع رجال الإطفاء في إخلاء المدرسة احترازيا من الطلبة والهيئة التدريسية، وإضافت الإدارة ان المكان الذي نشب فيه الحريق هو مسرح المدرسة وتحديدا كان في غرفة مخصصة للألعاب الرياضية وكان محدودا بمساحة تقدر بـ٢٥٠ مترا مربعا.



وأشار العلاقات العامة ان الحادث لم يسفر عن وقوع اي إصابات بشرية ما عدا الأضرار المادية التي خلفها الحريق وان التحقيق جار لمعرفة الأسباب التي أدت الى وقوع الحادث.



من جانبه، قال مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث في تصريح لـ «الأنباء» ان الحريق شب في مسرح المدرسة ولم تحدث أي اصابات، مشيرا الى ان المسرح كان خاليا من الطلبة ولم يصب احد. وأضاف بن غيث ان فريق التدخل السريع بالمدرسة قام بإخلاء المبنى ونقل الطلبة الى مكان آمن.



وذكر انه سيتم عزل المسرح عن المدرسة لحين الانتهاء من صيانته وإصلاحه، مؤكدا انه لا شيء يدعو لإيقاف الدراسة في المدرسة وان يوم الاحد سيكون دواما.