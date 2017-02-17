الموقوف قام بالتزوير بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص مقابل مبالغ مالية

أحمد خميس - مشاري المطيري

ضمن الجهود الحثيثة لأجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة والعمل على تطبيق القانون على الجميع تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث العاصمة» من ضبط متهم من الجنسية السيلانية يقوم بتزوير شهادات راتب وكشوفات حسابات بنكية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات قد وردت حول هذا الأمر وبتكثيف التحريات عن طريق المصادر السرية تبينت صحة المعلومات وأن المتهم يقوم بتزوير شهادات الراتب وكشوفات الحسابات البنكية لمن يرغب من الوافدين مقابل مبالغ مالية لتقديمها إلى الشركات والبنوك لسحب بضائع بالأقساط ومن ثم إعادة بيعها بأسعار منخفضة، وعليه قامت قوة من رجال الأمن بضبط المتهمين بالجرم المشهود بمسكنهم ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.