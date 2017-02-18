أحمد خميس

رصدت إحدى دوريات الأمن العام في منطقة الأندلس قائد مركبة يترنح بها فطلب منه التوقف والنزول منها ومعه صديقه لكنهما حاولا الفرار وتمت مطاردتهما جريا على الأقدام وضبطهما بعد محاولة صعبة، وقال مصدر أمني انه بعد تفتيشهما تم العثور بحوزتهما على 5 حبات مخدرة وكيسين بداخلهما سيجارة حشيش ومادة الشبو المخدرة، بالإضافة الى كيس كيميكال كان موجودا داخل السيارة وبالاستعلام عنهما تبين ان احدهما مطلوب للتنفيذ المدني وتمت إحالتهما للجهات المختصة.

وفي منطقة خيطان أوقف رجال أمن محافظة الفروانية وافدا هنديا يقود مركبة كورية وعند طلب رخصة القيادة ودفتر المركبة اتضح انه لا يحملها وليس لديه دفتر مركبة او أي إثبات يثبت جنسيته وبسؤاله قال أنا «بدون»! وكانت تخرج من فمه رائحة كريهة، وشاهد رجال الأمن «بطل» يشتبه ان به مادة مسكرة في المقعد المجاور للسائق وعلى اثر ذلك وبتفتيش المركبة عثر على 28 بطلا يشتبه بأنها مواد مسكرة وأحيل الى جهات الاختصاص.

وفي منطقة العارضية الصناعية تمت مشاهدة مركبة فارهة قام قائدها برفع صوت المسجل وكان في غاية الطرب، فتم استيقافه وكان برفقته 3 أشخاص جميعهم مواطنون.

وتمت مخالفة قائد المركبة والاستعلام عنهم فتبين ان أحدهم مطلوب مدين بمبلغ ٣١ ألف دينار، وآخر مطلوب مدين بمبلغ ١٩١ دينارا فيما كان الثالث نائما بالمقعد الخلفي للمركبة فتم إيقاظه من النوم وتبين انه بحالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 8 حبوب مخدرة فتمت إحالتهم جميعا لجهات الاختصاص.