محمد الدشيش

ألقى رجال أمن الفروانية القبض على وافد هندي يروج للخمور بمنطقة خيطان أمس الأول.

وقال مصدر أمني إنه خلال تجوال دورية أمنية في منطقة خيطان للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، لاحظ رجال الأمن مركبة حاول قائدها الفرار عكس السير عند مشاهدة الدورية فتمت ملاحقته إلى أن تم توقيفه وتبين أنه مقيم هندي ويقود مركبة من غير تأمين وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على مواد مخدرة، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

من جهة أخرى ضبط رجال مباحث حولي القبض على شخص من غير محددي الجنسية مطلوب للسجن عامين بقضية سرقات ونصب واحتيال بعد مراقبة مسكنه بمنطقة السالمية وتمت إحالته للجهة المختصة.

..وآسيوي سرق 20 ألفاًمن تجوري مجمع يعمل به وآخر يتعاطى الحشيش

ألقى رجال الأمن القبض على وافد آسيوي يعمل في احد الأسواق المركزية، قام بسرقة مبلغ 20 ألف دينار من التجوري الخاص بسوق المركزي قبل أسبوع بعد رصد تحركاته من قبل كاميرا المراقبة وتحويله إلى جهات الاختصاص.

كذلك اشتبه رجال أمن الفروانية في وافد آسيوي يسير على قدميه فتم توقيفه وبتفتيشه عثر بحوزته على سيجارة حشيش واصبع حشيش وتبين انه مطلوب على ذمة قضية.

من جهة أخرى، تقدمت مواطنة ببلاغ إلى مخفر شرطة الرميثية وأبلغت عن تعرضها للقذف والشتم من قبل مواطـن قـالـت انه شقيق طليقها بعدما اكتشفت تسلله إلى شقتها بحثا عن أوراق رسمية تخصها مساء أمس وسجلــت قـضـيتـي قـذف ودخـول مـسـكن.