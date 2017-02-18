أحمد خميس

اندلعت مشاجرة طاحنة كادت تصل للتشابك بالايدي بين طبيب مصري ومواطنة بدأت بالوقوف بالدور وانتهت بوصف المواطنة بصفة بذيئة.

تفاصيل القضية، كما رواها مصدر امني، ان ازدحاما شهدته صالة انتظار احد مستوصفات محافظة الفروانية ساهم في اندلاع مشادة كلامية بين طبيب ومواطنة وصلت الى حد قيام الطبيب بوصف المواطنة بلفظ بذيء وكادت ان تحدث معركة خاصة بعد تدخل احد الاشخاص غيرة على المـواطنة.

وقال المصدر ان احد الحضور قام بالاتصال على العمليات فحضر رجال الامن واخذوا الجميع الى المخفر وشرح كل من الخصمين ما حدث لضابط المخفر الذي وبخ الطرفين اللذين خجلا مما فعلاه وانتهى الموضوع بالصلح.