احمد خميس

ألقى رجال الإدارة العامة لشؤون الاقامة القبض على تشكيل عصابي افريقي آسيوي يقوم بالنصب على المواطنين والمقيمين من خلال مكاتب خدم وهمية، وكان رجال الأمن يقومون بمتابعة مكاتب الخدم في كل المناطق والقيام بالتفتيش عليها والتأكد من أنها تعمل وفق القانون وتبين لها ان هذه المكاتب تقوم بمنح إيصالات وعقود وهمية لطالبي الخادمات، كما أنها تحرض الخدم على ترك العمل والهروب، حيث تمت مداهمة هذه المكاتب وإلقاء القبض على من فيها وبإجراء التحريات وجمع المزيد من المعلومات والاستدلالات تبين أن هذا التشكيل الإجرامي يستأجر ٤ شقق في مناطق مختلفة.