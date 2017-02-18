أحمد خميس

تمكن رجال ادارة التنفيذ المدني من القبض على مواطن مطلوب لما يقارب المليون دينار.

وقال مصدر ان اوامر بالضبط والاحضار صادرة بحق المواطن من قبل السلطات القضائية بسبب تورطه بديون بلغت ما يقارب المليون دينار، حيث تبين ان المواطن متوارٍ عن الانظار، ومن خلال عملية البحث تم القاء القبض عليه بعد مقاومة شرسة حاول خلالها الهروب فتمت السيطرة عليه واحالته الى جهات التنفيذ.

..ومواطن يتهم خادمته بسرقة عقد ألماس قيمته 150 ألف دينار

احمد خميس

اتهم رجل اعمال مواطن خادمته بسرقة عقد من الالماس تقدر قيمته بنحو ١٥٠ الف دينار من منزله الكائن في منطقة الفيحاء، وكان المواطن قد حضر الي المخفر وابلغ بالواقعة ووجه اصابع الاتهام الى خادمته، وافاد بأنها ادعت بأنها مريضة ورفضت الذهاب مع اسرته الى الشاليه، حيث دخلت الى غرفة النوم وقامت بكسر الدرج والاستيلاء على العقد ولاذت بالفرار.

وزود المبلغ رجال الامن ببيانات الخادمة، وخلال التدقيق على كشف الحركة تبين أنها داخل البلاد، حيث سجلت قضية سرقة، وتم انتداب الادلة الجنائية الذين حضروا الى المنزل وقاموا بمعاينة موقع السرقة ورفع البصمات.