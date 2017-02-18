أحمد خميس

أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان الإدارة العامة لشرطة النجدة قامت بتدوير ونقل عدد من الضباط بين إداراتها في المحافظات الست، وتأتي هذه التنقلات لرفع الكفاءة والتطوير في الإدارات التابعة لها وتعزيز العمل.

وشملت عملية التدوير 32 ضابطا بينهم رائد و8 نقباء و19 ملازما اول و4 ملازمين، وتمت عمليات التدوير والنقل من والى الإدارة العامة لشرطة النجدة وإداراتها في المحافظات الست، بالاضافة الى ادارات العمليات وأمن الطرق الخارجية وحماية الشحن البري وحماية وتأمين الأرتال العسكرية والدفاع المدني وإدارة التدريب وشؤون المتطوعين والتخطيط والمتابعة بالاضافة الى مركز التدريب التخصصي.