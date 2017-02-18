أحمد خميس

ألقى رجال الأمن العام في وزارة الداخلية القبض على مواطنة عثر بحوزتها على مواد مخدرة، وقال مصدر امني انه أثناء تجوال دورية أمنية في احدى المناطق تم الاشتباه بامرأة كاشخة تقود مركبة «نص عمر» وباستيقافها للتأكد من صلاحية دفتر السيارة تبين انها مواطنة وبحالة غير طبيعية وبتفتيشها عثر معها على كيسين من مادة شبو المخدرة و٤ سيجارات ملفوفة مخلوطة بمادة الحشيش و3 حبات من مادة الترامادول بالإضافة الى أدوات تعاط بالإضافة الى انها لا تحمل أي إثبات وقالت إنها نسيته عند صاحبها فطلب منها رجال الامن الاتصال عليه لإحضار أوراقها الثبوتية كما تزعم تساهلا معها.

وقال المصدر انه عند وصول صاحبها اتضح انه مواطن وقال إنه صاحبها المنشود ومعه إثباتها وكان بحالة غير طبيعية وأيضا اشتبه به رجال الأمن وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة وتمت احالتهما الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي منطقة السالمية أثناء مرور دورية الأمن العام تم ضبط وافد سوري الجنسية مطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 20 ألف دينار على ذمة قضايا مدنية فأحيل الى جهة الاختصاص.

وفي شارع الخليج على البحر والجو ممتاز تم استيقاف مركبة يابانية الصنع لتحرير مخالفة مرورية لقائدها غير الكويتي لوجود مخالفات عديدة، وقال مصدر امني ان قائد المركبة عندما نزل من سيارته كان بحالة غير طبيعية، بالكاد يستطيع ان يقف على قدميه ولاحظ رجال الأمن أداة للتعاطي موجودة بالمقعد المجاور وهي عبارة عن لمبة تستخدم لتعاطي مادة الشبو المخدرة وعلى ذلك تم تفتيشه فعثر بحوزته على كيس شفاف اللون به مادة الشبو أيضا وأحاله رجال الامن العام الى مكافحة المخدرات، حيث الاختصاص.

وفي محافظة حولي تم القبض على كويتيين وخليجي وامرأة «بدون» كان بحوزتهم مواد مخدرة قادتهم مباشرة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات حتى يعترفوا بكل «خماشيرهم».

وكانت دورية للأمن العام تتجول في محافظة حولي وتحديدا على البحر فلاحظت مجموعة شباب داخل سيارة مغلقة النوافذ والدخان داخل السيارة كانه تضليل زجاجي فتم استيقاف المركبة وكان العموم «رايح فيها» فتم إنزالهم من المركبة وتفتيشهم فتم العثور بحوزتهم على ٣٢ حبة يشتبه بها مواد مخدرة (لاريكا)، و٤ سيجارات يشتبه ان بها مادة الـ «كيميكال» المخدرة وعليه تمت إحالتهم جميعا الى مكافحة المخدرات.