ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور تشير إلى تسبب رجال الأمن في إصابة شخص وإدخاله المستشفى هو افتراء غير مقبول وادعاء كاذب لا سند له من الواقع.

وأوضحت الإدارة أن الحقائق تتحدد في هروب الشخص وهو مقيم بصورة غير قانونية وبرفقته مواطن، وهما من أرباب السوابق بواسطة مركبة كانا يستقلانها من نقطة تفتيش بمنطقة تيماء فجر الجمعة قبل الماضية، وترجلا من المركبة امام بيت المواطن بينما قام الشخص الآخر في محاولة منه للتمويه بالصعود إلى سطح المنزل المجاور محاولا القفز والعودة إلى بيت صديقه المواطن ما ادي إلى سقوطه في فناء المنزل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الإدارة الى أنه بناء على بلاغ وارد للإدارة العامة المركزية للعمليات (هاتف الطوارئ 112) توجه رجال الأمن إلى هناك. كما قام رجال الادارة العامة للأدلة الجنائية بمعاينة الموقع ورفع الآثار وتم تسجيل قضية رقم (2017/62) جنح سعد العبدالله.

وأكدت الادارة أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي افتراءات على رجال الأمن، مشددة على أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تسمح بها الداخلية مطلقا.