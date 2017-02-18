هاني الظفيري

شهد طريق الدائري السابع السريع أمس حادثا مروعا نتجت عنه وفاة طفلتين فيما أصيب 5 أشخاص آخرين في نفس المركبة بينهم شقيقان وشقيقة للطفلتين المتوفيتين تم إسعافهم الى المستشفى عن طريق رجال الإسعاف.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد من المارة عن انقلاب مركبة على طريق الدائري السابع، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى الموقع ليتبين أن شقيقتين (8 و9 سنوات) كانتا على متن المركبة لفظتا أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب الأشخاص الخمسة الآخرون في المركبة بإصابات متفرقة كان من بينها إصابة حرجة استدعت دخول المصابة على الفور العناية المركزة بالمستشفى.



وعلى صعيد متصل، فقد شهد طريق الدائري السادس حادث تصادم خلف خمس إصابات نقلوا عن طريق الإسعاف لمستشفى الجهراء.