هاني الظفيري

سلب شخصان بالقوة وافدا آسيويا وسرقا منه مبلغ 50 دينارا وهاتفا نقالا وتم تسجيل قضية.



وقال مصدر امني إن وافدا من الجالية الآسيوية تقدم ببلاغ الى مخفر تيماء يفيد بأن شخصين اعترضا طريقه في منطقة النسيم بمحافظة الجهراء، حيث اخرج احدهما سلاحا أبيض «سكين» وقام بوضعها على رقبة الآسيوي فيما قام الآخر بالاستيلاء على حافظة النقود بالإضافة الى هاتفه النقال وفرا هاربين الى جهة غير معلومة، واضاف المصدر انه تمت احالة البلاغ الى المباحث لإجراء التحريات اللازمة للتعرف على اللصين المجهولين.

كما القت اجهزة الامن القبض على اثيوبية سرقت ٤٠٠٠ دينار من غرفة معزبتها بمنزل في هدية. وعند التحقيق معها بالمخفر اعترفت بأن المال خبأته اسفل مخدتها بغرفة نومها.