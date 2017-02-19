هاني الظفيري

قامت مجموعة من الشباب بأعمال استهتار ورعونة بمركباتهم في دوار منطقة الرقة مساء أول من امس وأبلغ المارة غرفة العمليات بما يحدث في الدوار، فتم توجيه عدد من دوريات النجدة داهمت المستهترين الذين ما أن شاهدوا الدوريات حتى لاذوا بالفرار.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت عدة اتصالات من أهالي المنطقة عن أعمال استهتار ورعونة يقوم بها عدد من الشباب بما يعرّض حياة الآخرين للخطر.

من ناحية، أخرى التهمت النيران مساء أول من امس مركبة أميركية أمام مالكها على طريق الدائري السادس السريع وفشلت محاولات المارة إخماد النيران.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد الى غرفة علميات الداخلية عصر امس من المارة عن حريق مركبة، وعلى الفور انطلق رجال الإطفاء الى موقع البلاغ وأفاد مواطن بأنه شاهد أدخنة تخرج من مقدمة المركبة وعند توقفه واستطلاع الأمر شاهد النيران تخرج، واستطاع رجال الإطفاء إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.