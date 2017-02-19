مشاري المطيري ـ أحمد خميس

تتجه وزارة الداخلية الى إبعاد 5 وافدين، جميعهم من الجنسية المصرية، وذلك لمجالسة 3 منهم لقاصرات من الجنسية اللبنانية داخل مقهى في الفروانية، أما الآخران اللذان جار إبعادهما فهما عامل ومدير المقهى لقيام الاول بالسماح بتقديم الشيشة لهن، والعامل بفعل ما يخالف تعليمات وكيل الداخلية، فيما اكد مصدر أمني أن الفتيات اللاتي تم توقيفهن داخل المقهى جرى احتجازهن لحين حضور أولياء أمورهن وسجل بحق اولياء الأمور قضية اهمال في رعاية قاصر.

وأشار المصدر الى أن مسألة إبعاد مجالسي القاصرات سيكون مرهونا بعدم استكمال ملاحقتهم قضائيا منها التحريض على الفسق والفجور.

الى ذلك، فقد اشتكى عدد كبير من أصحاب المقاهي خاصة تلك القريبة من مدارس ثانوية عن تعرض العمالة لديهم للاعتداء بالضرب لرفضهم تقديم الشيشة التي اعتادوا تدخينها عقب أو اثناء الدراسة.

وقال صاحب مقهى في الفروانية: للأسف العمال في المقهى بين نارين، فاذا التزموا بتطبيق القانون والتعليمات بعدم استضافة المراهقين داخل المقهى تعرضوا للضرب، مشيرا الى أن بعض طلاب احدى المدارس الثانوية قاموا الأسبوع الماضي بضرب العمال وإتلاف جانب من المقهى وعندما تم الاتصال بالداخلية لم تحضر الدورية الا بعد ان انتهى الطلاب من ضرب العمال واتلاف المقهى وهربوا، مضيفا أما إذا قدموا الشيشة كرها فانهم يتعرضون للابعاد.

وطالب صاحب المقهى وهو مواطن عبر «الأنباء» بأن تقوم وزارة الداخلية بحماية العمال من تهور الطلاب والمراهقين وبمعنى آخر ان تتجاوب بشكل عاجل مع اي بلاغ وحينما تأتي الدوريات يجب الا يحمل العمال مسؤولية على تواجد المراهقين لأنهم مجبرون على استقبال هؤلاء المراهقين خشية من الاتلاف والضرب.

وعودة الى القضية الرئيسية بشأن واقعة المقهى، قال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوجود مراهقات برفقة بالغين عرب داخل مقهى، وذلك في مقهى بمنطقة الفروانية، وفور تلقي البلاغ امر مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي بالايعاز الى ان قائد منطقة الفروانية العقيد صلاح الدعاس ورئيس مخفر الفروانية المقدم مشعل كميخ والرائد حقوقي مشعل المطيري، امر بدهم المقهى وضبط بداخله 3 مصريين أعمارهم 49 و46 و39 عاما برفقة 3 مراهقات لبنانيات، حيث كان بداخل الركن 5 روس شيشة وهو ما يعني ان المراهقات كن يدخن الشيشة.

يشار الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وجه بحظر تقديم الشيشة للمراهقين والاحداث واكد ان الإبعاد ينتظر كل وافد يقدم الشيشة لهذه الشرائح العمرية الصغيرة.