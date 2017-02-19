مؤمن المصري

قضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بحرمان مواطنة من حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وقضت بتطليقها طلقة بائنة للضرر وإلزام زوجها بدفع كل حقوقها المتعلقة بالزواج والطلاق.

وتتلخص تفاصيل الطعن الذي تقدمت به دفاع المواطنة المحامية هيا الدوسري أمام محكمة التمييز في أن موكلتها أقامت دعوى أحوال شخصية على زوجها بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع حفظ كل حقوقها الأخرى، مؤكدة أنها زوجة له بموجب عقد زواج شرعي، وقد دأب على إيذائها بالقول والفعل والاعتداء عليها بالضرب، وتحرر عن ذلك قضية جنحة وتمت إدانته عن تلك الواقعة مما ألحق بها من أضرار مادية ونفسية كما امتنع عن الإنفاق عليها واستحالت العِشرة بينهما فأقامت هذه الدعوى.

وقالت الدوسري ان الحكم المطعون عليه به قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها برد المهر وحرمانها من حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق.