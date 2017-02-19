مؤمن المصري

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بتغريم مواطن مبلغ 12 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وكان الادعاء العام قد اسند إلى الممثل القانوني للمؤسسة أنه قام باستقدام عماله من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه وبثبوت عدم الحاجة الفعلية إليهم على النحو المبين بالتحقيقات، ولم يتم إخطار إدارة العمل بالتغيب الذي طرأ على المنشأة التابعة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلب عقاب المتهم بالمادتين 138 و141 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.



وأحيلت القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت حكما بتغريم المتهم ألف دينار عن التهمة الأولى ومائة دينار وتتعدد بعدد العمال ليكون مجموع الغرامات 12.000 د.ك وقام المحامي محمد حمزة بصفته وكيلا عن المؤسسة بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة ودفع بالخطأ في الحكم المستأنف في تطبيق القانون ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ودلل على مرافعته بحافظة مستندات تثبت سلامة المركز القانوني للمؤسسة، نافيا وبالأدلة الدامغة أن موكله قام باستقدام عمالة بغرض الاتجار بها وختم مرافعته بتقديم مذكرته طالبا في ختامها بإلغاء الحكم وبراءة المتهم.