محمد الدشيش

ضبط رجال أمن الجهراء مواطنا مطلوبا لـ 7 قضايا مدنية وأخرى شروع بالقتل أمس الأول.



وقال مصدر أمني انه خلال تجوال دورية أمنية في أحد شوارع الجهراء للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن بمركبة سارت بشكل سريع بمجرد رؤية قائدها للدورية ولدى الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر فتمت ملاحقته الى أن تم توقيفه وضبطه، وعند التأكد من اثباته تبين أنه مواطن وبالاستعلام عنه اتضح أنه مطلوب 7 قضايا مدنية وثامنة شروع بالقتل، وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على بطل خمر مستورد وكيس يحتوي على مادة الشبو المخدرة، وتمت احالته والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

كما القى رجال الأمن العام القبض على 4 أشخاص بحالة غير طبيعية وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات قرب جسر الصليبية، وتمت احالتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.

من جهة أخرى القت دوريات الجهراء القبض على مواطن ووافد بحوزتهما معدات تخييم ومواتير تشغيل الكهرباء اتضح أنها مسروقة من عدة مخيمات بمنطقة العبدلي، وتمت احالتهما للجهة المختصة.

واستنفر رجال أمن الأحمدي اثر ورود بلاغ عن وجود شاب يعتدي على فتاة في ممشى منطقة الرقة أمس الأول، وقال مصدر أمني انه عند وصول رجال الأمن قاموا بضبطه وتمت احالته للجهة المختصة.