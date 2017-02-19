محمد الجلاهمة

تعرض موظف مصري يعمل لدى شركة الجمارك للضرب على يد سائق شاحنة سعودي، ما تسبب في جرح قطعي بالوجه و٦غرز، كما وقعت مشاجرة بين وافد مصري ومواطنة وأخذت منحى كبيرا من الشتائم والسب والقذف فيما بينهما بسبب موقف السيارة بمواقف الجمعية.



وكل منهما يريد أن يقف بهذا الموقف حيث تشاجرا أمام الناس وتم استدعاء رجال من مديرية امن حولي، حيث أحالوا المتشاجرين إلى التحقيق للتأكد من المتسبب في هذه المشاجرة بين الوافد المصري والمواطنة التي وقعت في حولي.

كما تشاجر مواطنان وهما جاران يسكنان في إحدى مناطق محافظة حولي، وكان الجاران على خلاف سابق فيما بينهما ولكنهما لم يتحملا بعضهما وكل منهما يريد الغلط على الآخر حتى وقعت المشاحنات التي صاحبها السباب والقذف بكلمات غير لائقة حتى وصل الأمر الى التشابك بالأيدي وتمت إحالتهما الى المخفر للتحقيق وتسجيل القضايا فيما بينهما.

من جهة اخرى، لكم شخص خليجي زوجته اللبنانية الجنسية، بعد أن وقعت خلافات زوجية بينهما ومن شدة الغضب وجه لكمة مفاجئة إلى أنفها ومن قوة الضربة كسر الأنف ونزفت دماء أنفها، وقامت اللبنانية بالتوجه الى المستشفى وأحضرت تقريرا طبيا بالأضرار التي لحقت بها، وقامت بتسجيل بلاغ لدى السلطات الأمنية في مديرية امن حولي، وجار استدعاء الزوج للتحقيق معه.