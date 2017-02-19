هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن أجهزة وزارة الداخلية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب حادث طريق الدائري السابع والذي أودى بحياة طفلتين وإصابة 6 منهم 4 أطفال وخادمة وسيدة أربعينية.



وقال المصدر ان الاحتمال الأول في سبب الحادث هو السرعة مضيفا: هناك احتمال آخر مرتبط بانفجار إطار وبالتالي فهناك احتمال السرعة اولا واحتمال الاطار ثانيا، مشيرا الى ان التحقيقات خلصت الى عدم وجود شخص قام بمضايقة أو التضييق على قائدة المركبة. وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا يوم أمس الأول بوقوع حادث سير على طريق الدائري السابع وأشارت «الأنباء» للخبر في حينه.

وتبين ان الحصيلة النهائية للحادث هي: وفاة طفلة تدعى (أ. ب) مواليد 2008 وشقيقتها (أ) مواليد 2009 وإصابة أشقائها (ب) 5 سنوات و(خ ) 3 سنوات، و(ش ب) 7 سنوات، وفلبينية 30 سنة أصيبت بكسر في الجمجمة وكسر في اليدين، بالإضافة إلى قائدة المركبة وهي كويتية من مواليد 1976 ونقلت الى العناية المركزة، وطفل عمره 10 شهور إصابات متفرقة بالجسم.