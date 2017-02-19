محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة حولي بتوجيه تهمتين لمواطن وهما النصب والاحتيال والسب والقذف، وأمر بإدراج اسم المدعى عليه على قوائم المطلوب القبض عليهم عقب رفضه الحضور والامتثال للتحقيقات ، وجاءت هذه التعليمات عقب تقرير من احد مخافر حولي عن تقدم مواطنة ببلاغ ضد المواطن تتهمه فيه بالنصب عليها وسبها، ومن ثم قام رجال المخفر بالاتصال على المدعى عليه الذي رفض الحضور للاستماع إلى إفاداته بشأن ما قالته المبلغة انها تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبله حيث أوهمها بأن لديه مشروعا يكسب ذهبا ولكن عليها ان تدفع له 3 آلاف دينار لتشاركه في هذا المشروع الوهمي، ولكن عندما اكتشفت المواطنة ألاعيب مواطنها طالبته بإعادة المبلغ ولكنه أنكر هذا الأمر حتى وصل الامر الى القذف والسب، وتوجهت المواطنة الى المخفر وسجلت بلاغا ضد المدعى عليه في أحد مخافر محافظة حولي.