محمد الجلاهمة

استنفرت اجهزة وزارة الداخلية يوم امس وتم استدعاء ادارة المتفجرات وذلك على خلفية وجود مركبة في وضعية تشغيل ومضاءة الانوار، وانتهى الاستنفار الامني الى نقل المركبة بواسطة ونش الى كراج الحجز لحين حضور صاحبتها والتي كانت قد غادرت الكويت متوجهة الى العاصمة البريطانية.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات الأمن وخلال جولة لها على طريق الفحيحيل السريع استرعى انتباه رجال الأمن وجود مركبة على جانب الطريق مضاءة وبالاقتراب منها تبين انها في وضعية تشغيل واطارها معطوب.

واضاف المصدر تم عمل التحريات والتي كشفت ان السيدة وخلال توجهها الى المطار تعرض اطار مركبتها للعطب فتركت المركبة بحالتها وتوجهت الى المطار.