هاني الظفيري - أحمد خميس

تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مباحث العاصمة مكتب شرق) من القبض على عصابة لسرقة محتويات المركبات بمنطقة شرق.

وجاء في التفاصيل ان عدة بلاغات وردت الى مكتب مباحث شرق حول تعرض عدد من الاشخاص لسرقة محتويات مركباتهم، حيث يستغل الجناة قيام المجني عليهم بأداء فريضة الصلاة ليتمكنوا من سرقة محتويات المركبة ويفروا هاربين قبل انتهاء الصلاة.

وعليه قام رجال المباحث بتحليل الاسلوب الاجرامي للمتهمين وتحديد الاوقات التي تكثر فيها عمليات السرقة والاماكن المحتمل قيامهم بسرقتها، وتم تشكيل فريق امني لتغطية معظم المساجد اثناء فترات الصلاة، وتم عمل كمين لضبط المتهمين، حيث حضر احد المتهمين، وهو من الجنسية المصرية وقام بكسر زجاج (المثلث) لإحدى المركبات المتوقفة بواسطة مفك حديدي كان بحوزته، فتم ضبطه بالجرم المشهود.

وأشارت الادارة الى ان المتهم اقر واعترف بقيامه بسرقة عدة مركبات باستخدام نفس الاسلوب الاجرامي، وانه يقوم بتسليم المسروقات الالكترونية الى شريك له من نفس الجنسية والذي يقوم بدوره بإعادة برمجتها والتصرف فيها.