محمد الجلاهمة

«أبي تسجيل إثبات حالة بأن زوجتي تعود إلى منزل أسرتها قبل أن تشرق الشمس، أريد أن أعرف أين كانت» هذه العبارة كانت فحوى بلاغ سجله مواطن عبر عمليات الداخلية وطلب حضور دورية إلى إحدى مناطق حولي لتوثيق شكوكه وسهرات زوجته.

البلاغ لم يهمل وإنما كان موضع اهتمام حيث توجهت دورية ووقفت على الحقيقة كاملة إذ قال المبلغ انه مواطن وتزوج من إيرانية منذ 3 سنوات وشك في سلوكها وافتعلت المشكلات وتوجهت للإقامة في منزل أسرتها، وأضاف انه توجه أمس الأول إلى منزل أسرتها لكنه لم يجد سيارتها، وانتظر وإذ بها تعود مع شروق الشمس وحينما أمسك بها طلب أن تبلغه أين كانت فصرخت وحضر شقيقها وحاول ضرب الزوج، وأضاف الزوج بقوله «ما أبي من زوجتي إلا الهدايا الّي أخذتها مني والله يسهل عليها.