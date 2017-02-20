مؤمن المصري

قضت الدائرة الـ 9 لمحكمة الأسرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار مشعل الصنيدح بإثبات نشوز زوجة واسقاط النفقة المقررة لها اعتبارا من تاريخ رفضها تنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالح زوجها وألزمتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتلخص الدعوى التي تقدمت بها المحامية الجوهرة عبدالرضا بصفتها وكيلة عن الزوج أن موكلها زوج المدعى عليها بموجب عقد زواج مؤرخ في 1999 ورزق منها بأبنائه الأربعة وهي ما زالت في عصمته، واستصدرت المدعى عليها حكما ضد زوجها بفرض نفقة لها إلا أنها خرجت عن طاعته، فاستصدر حكما بإلزامها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين بالحكم الصادر في ديسمبر 2015، وحيث أصبح الحكم نهائيا بموجب شهادة بعدم حصول استئناف إلا أنها رفضت تنفيذ الحكم، مما حداه إلى إقامة دعواه.