محمد الجلاهمة

هكذا قلب الأب والأم، لا يمكن أن يعرضا فلذة كبدهما للخطر أو التورط في قضية.

هذا السيناريو شهده احد مخافر محافظة حولي، حينما قامت فتاة عاقة بالاعتداء على أبيها بسبه وقذفه، وحينما وصلت الأمور الى مرحلة الحسم تراجع الأب عن تسجيل قضية لينقذ ابنته من قضية يمكن أن تسجل بحقها.

وفي التفاصيل، ان عمليات الداخلية تلقت بلاغا من مواطن مسن بتعرضه للاعتداء والإهانة داخل مسكنه في منطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال الأمن الى موقع البلاغ وتم الطلب من الأب والفتاة مراجعة المخفر لتسجيل قضية.

ومضى المصدر بالقول: ما إن وصل الأمر الى إبلاغ المحقق للأب بأنه سيسجل قضية بحق ابنته حتى قال: أنا مسامح وما أبي قضية، وعليه تم أخذ تعهد على الفتاة بعدم التعرض لأبيها بأي شكل من الأشكال.