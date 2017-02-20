أحمد خميس

أقدم حرامي جريء على سرقة وسلب هاتف محمول من لبناني، بالإضافة الى ان اللص قام بضرب ابن المجني عليه عندما حاول الاستنجاد، وفي التفاصيل تقدم وافد لبناني كبير في السن لمخفر السالمية وابلغ ضد شخص مجهول قام بسرقة هاتفه المحمول، مدعيا انه كان يحمل سكينا ولاذ بالفرار، وعندما رأى ابن اللبناني القاصر ما جرى لوالده قام بالصراخ لتنبيه المارة فقام اللص بالعودة وضرب الولد القاصر وعرقلته وطرحه أرضا.

وعليه تم تسجيل قضية بالواقعة، وقال المصدر ان هذه القضية ليست الأولى وجار التحري من قبل المباحث عن اللص المجهول «سلاب الهواتف».