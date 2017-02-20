مشاري المطيري

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ان القطاع قام بإعداد خطة امنية متكاملة لمواكبة احتفالات الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين ليوم التحرير.

وبين اللواء الصايغ ان قطاع العمليات والادارات التابعة له وانطلاقا من واجباتها قامت بتوزيع المهام والواجبات الامنية على كل الادارات التابعة لها مع التركيز على جانبين مهمين وهما الجانب الوقائي الذي يرتكز على منع السلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية والتصرفات غير المسؤولة التي قد تعكر صفو الاحتفالات مع الحفاظ على الامن والنظام العام في كل المواقع الحيوية التي تشهد اقبالا من قبل الجمهور، فيما يركز الجانب الآخر على كيفية التعامل مع اي حالة امنية مهما كان مستواها وفقا للضوابط والاجراءات القانونية المعتمدة والمعمول بها في هذه الحالات.