محمد الدشيش

تمكنت فرقة إطفاء مبارك الكبير وفرقة إطفاء القرين مساء امس من انقاذ ستة اشخاص محتجزين في حريق بمنزل في منطقة مبارك الكبير.

وذكر مدير محافظة إطفاء مبارك الكبير بالإنابة المقدم محمد العيدان انه تم توجه فرقتي إطفاء الى حادث حريق في منطقة مبارك الكبير بعد تلقي بلاغ بالحريق وعند الوصول تبين ان الحريق في سرداب المنزل ووجود امرأة واربعة اطفال وخادمة محتجزين في المنزل وتم انقاذهم من قبل رجال الإطفاء وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه، وذكر العيدان انه تم تسليم المحتجزين لإسعاف الصحة لتلقي العلاج اثر حالات اختناق بسبب الحريق وجار التحقيق في سبب الحريق.