محمد الدشيش

سرق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاثة هواتف ذكية من أصحابها، ففي السالمية أبلغت فلبينية مخفر السالمية بسرقة هاتفها الـ«آيفون 6» من قبل شخص مجهول في دوار شارع عماد.

من جانبه، قدم وافد مصري بلاغا الى مخفر الرميثية أفاد فيه بسرقة هاتفه الغلاكسي 7، وقدم الرقم المتسلسل للموبايل.

في سياق متصل ابلغ وافد سيرلانكي يسكن الجابرية بسرقة هاتفين الأول آيفون 7 من امام منزل بمنطقة حطين، وقال الوافد الذي يعمل سائق توصيل لدى احدى الشركات انه كان يوصل طلبا للمنزل المذكور بموجب اتصال هاتفي من شخص قدم اسمه ورقمه، وأحيلت البلاغات الثلاثة الى جهة الاختصاص.