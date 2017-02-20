مجهول زوّر محرراً عرفياً

أبلغت مواطنة من مواليد 1985 وتسكن منطقة الواحة، مخفر السالمية بتعرضها لتزوير في محرر عرفي من قبل شخص مجهول، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

مغربي يهتم صديقه بخيانة الأمانة

قدم وافد مغربي بلاغا الى مخفر ميدان حولي، اتهم فيه احد اصدقائه بخيانة أمانة وسرقة هاتفه ومحفظته، وسجلت قضية.

إخماد حريق بمدرسة في العيون

تلقت عمليات الجهراء بلاغا بنشوب حريق في احدى مدارس منطقة العيون فتم توجيه آليات الإطفاء والاسعاف وتم اخماد الحريق الذي اندلع في مسرح المدرسة واقتصرت الاضرار على الخسائر المادية فقط.

مركبة الأفغاني اختفت من أمام منزله

قدم وافد أفغاني بلاغا الى مخفر الصباحية أفاد فيه بسرقة مركبته من أمام منزله، ولم يتهم أحدا بذلك.