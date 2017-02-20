الحربش دعا وزير الداخلية إلى الكشف عن الملابسات

موسى أبوطفرة - أمير زكي

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات بشأن الحادثة التي وقعت بين النزيل مسلم البراك ونزيل آخر بالسجن المركزي أدت إلى إصابة بسيطة بالنزيل الأول تم نقله على أثرها إلى مستشفى الفروانية ورفع تقرير فوري بالأسباب إليه.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادثة وقعت أثناء انتهاء الفسحة الخاصة بالنزيل مسلم البراك.

وأشارت الإدارة إلى أن الوزير الجراح ابدى استياءً شديداً لما حدث وأصدر تعليماته الفورية بنقل البراك إلى مستشفى الفروانية لاستكمال علاجه وتشخيصه.

وأكد الجراح بـأن الاعتداء أيا كان نوعه فهو مرفوض من جميع النزلاء وطلب من لجنة التحقيق برفع التقرير النهائي اليه غداً صباحاً لمحاسبة أي مقصر أو متهاون بالمسؤولية.

وفي السياق ذاته، قال مصدر امني ان النائب السابق مسلم البراك سوف ينقل خلال دقائق من الان الي مستشفي الفروانية وسط حراسة من القوات الخاصة اثر تعرضه للضرب من قبل نزيل كويتي وإصابته في الفك نتيجة بوكس.



وقال المصدر ان النائب السابق كان يمارس رياضية المشي بناء علي نصحية طبية وخلال ممارسة رياضة المشي قابله نزيل كويتي محبوس في عنبر واحد رغم انه نزيل مخدرات، وقد قام بضربه في الممر، واكد المصدر انه لا يوجد اي سابقة بين البراك والنزيل.

وأوضحت الإدارة انه بعد أجراء الفحص الطبي اللازم من قبل الاطباء المختصين والذين أكدوا عدم معاناته من أي رضوض أو كسور وان حالته الصحية لا تستدعي بقاءه بالمستشفى.

وذكرت الإدارة انه تم إعادة النزيل مسلم البراك إلى السجن المركزي بعد الاطمئنان الكامل على صحته، وتؤكد الإدارة أن الوزارة لا تقبل باي حال من الأحوال المساس بسلامة النزلاء وترفض حدوث أي تجاوز بهذا الشأن مؤكدة أن لجنة التحقيق سوف ترفع غدا التقرير النهائي لوزير الدااخلية حول ملابسات الواقعة لمحاسبة أي مقصر أو متقاعس.

من جهته، أكد النائب د.جمعان الحربش أن وزير الداخلية يتحمل بشكل مباشر مسؤولية سلامة البراك، داعيا إياه للكشف عن حقيقة ما حدث، وقال: سنحقق نحن أيضا فيما حدث.

هذا وقد زار كل من النائبين د. عادل الدمخي ومحمد هايف البراك في المستشفى للاطمئنان عليه وفي الفيديو المرفق تصريح النائب الدمخي حول الحادثة: