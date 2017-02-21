كونوا مثالاً يحتذى وانعكاساً حقيقياً لصورة رجل الأمن المثالي

طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الضباط الجدد خريجي الدفعة التاسعة من الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين وعددهم أربعة ضباط، بأن يكونوا مثالا يحتذى به وانعكاسا حقيقيا لصورة رجل الأمن المثالي، مشددا على ضرورة التعامل الراقي مع الجميع والابتعاد عن أي سلوكيات خاطئة والحرص على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة بكل حزم والمحافظة على هيبة رجل الأمن.

كان الجراح قد استقبل امس بمكتبه في مقر وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء فيصل نواف ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي الضباط الأربعة.

وأدى الضباط الأربعة القسم أمام الجراح، حيث تلا قرار التعيين مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب وتلا القسم آمر كتبية شؤون الطلبة المقدم فيصل حجي.

وتوجه الجراح للضباط الجدد قائلا «أنهيتم الجانب الأكاديمي وانتقلتم الآن إلى الجانب العملي، وعليكم الآن مسؤولية تطبيق كل العلوم والمهارات التي اكتسبتموها خلال فترة دراستكم على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن تخرجهم يعد بداية الطريق نحو المستقبل في خدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقسم الذي أداه الضباط الجدد، وأن يضعوا أمن وطنهم وأمانه في عيونهم، ويتفانوا في أداء واجبهم في خدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة.