مؤمن المصري

حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدوائر الانتخابية الخمس، الى جلسة 3 مايو المقبل للحكم.

كانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لنظر طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة في 25 ديسمبر الماضي ونظرت طعون الرابعة في 26 ديسمبر والخامسة في 27 ديسمبر.

وفي تلك الجلسات قررت المحكمة تأجيل نظر طعون الدوائر الثلاث الأولى لجلسة 23 يناير والدائرة الرابعة لجلسة 24 يناير والدائرة الخامسة لجلسة 25 يناير، وبتلك الجلسات قررت المحكمة تأجيل جميع الطعون لجلسة الاثنين 13 فبراير الجاري، وفيها أجلت المحكمة نظر الطعون جميعا لجلسة الأمس التي حجزت خلالها جميع الطعون للحكم

يذكر أن انتخابات مجلس الأمة جرت في 26 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.

إلا أن عددا من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز طعنوا على النتيجة أمام المحكمة الدستورية صاحبــة الحـــق في الفصـــل في نزاع كهــذا.