أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الفروانية بتسجيل قضية هتك عرض انثى، وجاءت القضية والتي أبدى شهود استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم عقب تقدم سيدة متزوجة الى مخفر خيطان واتهمت طليقها بتقبيلها عنوة على مرأى من اشخاص، وبحسب مصدر امني فإن المبلغة وهي في العقد الثالث من عمرها قالت انها كانت داخل مقهى في منطقة خيطان وزوجها السابق يتبعها في الغالب وحينما شاهدها شل حركتها وقبلها عنوة، وجرى تسجيل القضية «تصنيف جنائي» وبرقم «22/2017».

وقال المصدر تم استدعاء المدعى عليه ومواجهته بما قالته الزوجة زعم ان زوجته السابقة تتهمه بالباطل.

مشيرا الى ان زوجته السابقة التقى بها في لقاء عابر وليس مخططا له حسب تأكيده، ولامها على ترك ابنائها والتردد على المقهى ليلا رغم انه يفترض بها ان تتواجد لتدرس ابناءها الدروس.