محمد الجلاهمة

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي في البحث عن شخص مجهول اتهمته وافدة بريطانية بهتك عرضها في مكان عام، مشيرة الى أنها اضطرت الى الصراخ، فما كان من الجاني إلا أن هرب الى جهة غير معلومة بعدما صدرت عنه أفعال خادشة للحياء العام بحقها.

وبحسب مصدر أمني، فإن بريطانية من مواليد 1987 تقدمت الى مخفر شرطة السالمية وقالت إنها خلال توجهها الى شقتها فوجئت بشخص يقوم بتتبعها وكان كشف عن نواياه وقام بالإمساك بأماكن حساسة من جسدها، وهذا ما دعاها الى الصراخ والاستنجاد بالمارة الذين سارعوا لنجدتها، فقام الجاني بالهرب بسيارة أميركية كانت متوقفة على مسافة من موقع الجريمة.