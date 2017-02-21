أمن الأحمدي ضبط 174 زجاجة في المهبولة

هاني الظفيري

تمكن رجال الامن الاحمدي بإشراف مدير عام مديرية الامن العميد عبدالله سفاح من ضبط مصنع للخمور في منطقة جواخير الهجن بمنطقة كبد، و147 زجاجة بداخلها مواد مسكرة في منطقة المهبولة، بالإضافة الى إلقاء القبض على وافد مسجل بحقه بلاغ تغيب بمنطقة الفحيحيل.

كانت احدى الدوريات الامنية خلال قيامها بمهامها الاعتيادية بمنطقة المهبولة قد شاهدت تجمعا لأشخاص في احدى الساحات الترابية، وعند اقتراب الدورية منهم لاذوا بالفرار، وعثر بالمكان على اكياس وبداخلها قوارير يشتبه في ان بداخلها مواد مسكرة عددها 147 زجاجة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واحالتها الى الجهة المختصة.

وفي منطقة جواخير الهجن بمنطقة كبد، تم رصد أحد الاشخاص من قبل دورية امنية بحالة مثيرة للريبة، وعند اقتراب الدورية باتجاهه لاذ بالفرار الى داخل أحد الجواخير وتمت متابعته والقبض عليه، وتبين انه من جنسية اسيوية وان الجاخور عبارة عن مصنع للخمور ويحتوي على حوض سباحة معبأ بالكامل بالمواد المسكرة الى جانب ضبط 2124 زجاجة و62 برميلا بداخلها مواد مسكرة و5 براميل تبخير و60 برميلا فارغا و6 سلندرات غاز.

وفي منطقة الفحيحيل، واثناء استيقاف احدى المركبات والاستعلام عن قائدها، تبين انه وافد من الجنسية الهندية ومطلوب إلقاء قبض تغيب، وعثر بداخل مركبته على ٥٣ زجاجة بداخلها مواد يشتبه في كونها مسكرة. واحيل جميع المضبوطين الى «المكافحة».