أحمد خميس

أجرى رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء مشاورات ومخاطبات مع إدارة بنك محلي لتحديد هوية 3 اشخاص منهم امرأة سرقوا مواطنا مسنا مبلغ 500 دينار، فيما رجح المبلغ ان يكون اللصوص سحروه قبل ان تتم سرقته المبلغ مقابل ماكينة السحب الآلي.

ومن المقرر أن يقوم البنك بتزويد رجال المباحث باحتياجاتهم، في محاولة للوصول الى الحقيقة ومعرفة صدق او عدم صدق المبلغ في روايته بهذا الخصوص.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا يدعى (س.س) من مواليد 1950 قال انه ذهب الى فرع بنك محلي في منطقة القصر وسحب مبلغ 500 دينار ودخل سيارته، مشيرا الى ان 3 اشخاص منهم امرأة كانوا على مقربة منه وفوجئ أن المبلغ اختفى منه بشكل غريب.