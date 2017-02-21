أحمد خميس

اتهم مهندس مدني مواطنين بابتزازه، على حسب زعمه، وسجلت قضية بهذا الخصوص في مخفر شرطة ميدان حولي تحت رقم «14/2017» جنايات ميدان حولي. وقال المبلغ إن الهدف من تعرضه للابتزاز بشيكات قيمتها 54 ألف دينار هو إجباره على التنازل عن مستحقاته المالية.

وحول تفاصيل القضية، وحسب ما ذكر مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن المبلغ ويدعى (س.ح) قال إن مواطنين الأول يدعى (ع.ع) والثاني يدعى (س.م) قدما اليه كشف حساب خاصا به وتضمن أن حسابه البنكي يتضخم من خلال 3 شيكات بنكية بقيمة 18 ألف دينار لكل شيك، وهدداه بأنها سوف يلاحقانه بتهمة الرشوة ما لم يتنازل عن مستحقاته المالية حيث إنه قام بالتعاقد مع المدعى عليهما ببناء هيكل أسود لعمارة تجارية.