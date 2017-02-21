عبدالله قنيص

تمكن رجال البحث والتحري بمحافظة الأحمدي من فك طلاسم قضية معقدة حملت عنوان الشروع في القتل، وضبط الجاني وهو مصري رغم ان المجني عليه لا يزال في العناية الفائقة وحالته لا تسمح بالتحدث داخل مستشفى العدان.

وبحسب مصدر امني فان عمليات الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص مطعون داخل ساحة ترابية في منطقة المهبولة، وتبين ان الشخص تلقى طعنة قاتلة ويرقد بين الحياة والموت في مستشفى العدان وتبين من التحريات ان الشخص من قاطني منطقة خيطان.

واضاف المصدر: تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد هوية الجاني وفق تحريات دامت لأيام تم التوصل الى الجاني وهو مصري، واكدت التحريات ان الجاني خطط للجريمة بشكل متقن حيث اتصل بالمجني عليه وطلب منه الحضور ولقاءه في منطقة المنقف بعيدا عن منزله، ومن ثم طعنه وتم القبض على الجاني واعترف بالجريمة لخلافات شخصية ومالية وأرشد عن موقع اداة الجريمة حيث قام بدفنها في ساحة ترابية بمنطقة الفنطاس.