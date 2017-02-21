محمد الجلاهمة

انتقل عدد من رجال الادلة الجنائية الى منطقة ميدان حولي لرفع الآثار التي يمكن للصوص مجهولين ان يكونوا قد خلفوها وراءهم وقبل ان تتعرض هذه الآثار للتلف حال قيادة المركبة. وجاءت هذه الاجراءات عقب ابلاغ وافدة اردنية لعمليات الداخلية حيث قالت في بلاغها ان زجاج مركبتها قد كسر وسرق من داخلها مبلغ 5000 دينار.

وقالت المجني عليها انها سحبت المبلغ قبل دقائق ووضعت المبلغ أسفل المقعد الأمامي، وهو ما يشير إلى ان هناك لصوصا يتتبعون مرتادي البنوك استهدفوا الوافدة وتبعوها لدى خروجها من البنك، وحينما تركت السيارة دون المظروف الذي خرجت به من البنك حسب تحليل رجال المباحث قاموا بتنفيذ سرقتهم.

من جهة اخرى قدم مواطن بلاغا الى مخفر القشعانية أفاد فيه بتعرضه لسرقة صندوق الكهرباء من مزرعته في منطقة الوفرة. وذكر في بلاغه أن الجاني تمكن من كسر باب غرفة الكهرباء بالمزرعة وقطع كيبل متصل بصندوق التوزيع، ولم يتهم أحدا، وأحيل البلاغ الى النيابة التي أمرت بندب الادلة الجنائية لرفع أي بصمات يمكن أن يكون الجاني قد خلفها وراءه.

من ناحية أخرى، أبلغ مواطن مخفر السالمية بسرقة محتويات مركبته اليابانية عن طريق كسر الزجاج، موضحا أن المسروقات مبلغ 500 دينار وسوار ذهب وبطاقة مدنية، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.