مؤمن المصري

قضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف ببراءة مواطن من تزوير اسمه وجنسيته بعد حكم من المحكمة الكلية بحبسه ثلاث سنوات لتزوير اسم وجنسية مغايرة للواقع في محررات رسمية.

وتعود واقعات الدعوى إلى تقديم المتهم هوية سعودية للموظف المختص بالمنافذ ثابت بها اسم وجنسية أخرى خلاف اسمه وجنسيته الصحيحين والثابتين بالبطاقة المدنية الكويتية، الأمر الذي أنشئ على أثره قاعدة بيانات له تتضمن معلومات غير صحيحة وكان ذلك بقصد عدم الكشف عن اسمه وجنسيته الكويتية للإفلات من إلقاء القبض عليه ومنعة من السفر بناء على أوامر الأداء الصادرة ضده وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات.

وطعن المحامي محمد الخالدي بالاستئناف وترافع شارحا ظروف الدعوى وطالبا القضاء ببراءة موكلة ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق نظرا لأن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانــب جنسيتــه الكويتيــة.

كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير حيث إن استخدام المتهم لهويته السعودية عند قدومه أو مغادرته الكويت في حد ذاته لا يعد جريمة لإنه لم يمثل تغييرا للحقيقة، كما أنه لا يوجد دليل في الأوراق يؤكد أن المتهم قد استخدم هوية سعودية أخرى مغايرة لهويته السعودية المضبوطة، كما أن المغايرة في رقم الهوية أو في اسم المتهم المسجلين بقاعدة البيانات راجع لاختلاف طريقة كل موظف في تدوين أسماء القادمين أو المغادرين في حالة كثرة عدد مفردات اسم العائلة.