هاني الظفيري

توفي شاب كويتي (21 عاما) متأثرا بما لحق به من إصابات ولفظ أنفاسه الاخيرة في مستشفى مبارك، فيما أصيب صديقه الايراني اثر اصطدام مركبة كانا على متنها بعمود إنارة في جنوب السرة ولم يتوصل رجال الأمن الى أسباب واضحة لحادث السير، حيث تبين أن المركبة اقتحمت ساحة ترابية لمسافة كبيرة قبل الاصطدام.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد للعمليات عن وقوع حادث أسفر عن إصابات في منطقة حطين، وانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، وشاهد أفراد الدورية فارهة في ساحة ترابية بعد اصطدامها بعمود إنارة ووجود شخصين مصابين تبين لاحقا أن أحدهما مواطن والآخر إيراني الجنسية، وفيما أسعف الاول الى مستشفى الفروانية، نقل الثاني الى مستشفى مبارك، وصدر عن المستشفى تقريرا طبيا عن المصاب الاول بأنه حضر بواسطة الاسعاف فاقدا للوعي وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لكنه لم يستجب وأعلنت وفاته، وأحيلت الجثة الى الطبيب الشرعي.