هاني الظفيري
تمكنت فرق التفتيش التابعة لإدارة العمالة المنزلية من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية يديره أحد المواطنين بالتعاون مع وافد من الجنسية العربية.
وأوضحت الإدارة العامة للإدارة العامة للعلاقات العامة في الداخلية ان فرق التفتيش التابعة لإدارة العمالة المنزلية ومن خلال جولاتها التفتيشية رصدت مكتبا وهميا وبه وافد من الجنسية العربية يقوم بتوزيع العاملات على المنازل للعمل بشكل مخالف، حيث تم ضبطه وبرفقته 4 عاملات من الجنسية الفلبينية و7 أخريات تم توزيعهن على المنازل.
وأشارت الإدارة الى ان المتهمين أقرا واعترفا بقيامهما بتشغيل هذه العمالة من مختلف الجنسيات الآسيوية بشكل مخالف للقانون وإيوائهن بإحدى المناطق السكنية بمحافظة حولي. وتمت إحالة المتهمين والعمالة المضبوطة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.