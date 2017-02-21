موسى أبوطفرة - محمد الجلاهمة

فتحت وزارة الداخلية امس الأول تحقيقا موسعا للوقوف على حقائق واقعة الاعتداء على النائب الأسبق مسلم البراك داخل محبسه في السجن المركزي.

وعلمت «الأنباء» ان فريقا من المحققين استمع إلى أقوال عدد من الشهود، كما بدأ التحقيق مع السجين الجاني وتم وضعه في حبس انفرادي لحين انتهاء التحقيق معه.

وقال مصدر امني: ان حادث الاعتداء على البراك كشف خرقا أمنيا في المؤسسات الاصلاحية وتحديدا في السجن المركزي يتمثل في عدم مطابقة تصنيف الأحكام للمساجين مع حبسهم في العنابر الملائمة، متوقعا ان ينتهي التحقيق بإعادة جرد جميع تصنيفات المساجين وإعادة توزيعهم على العنابر البالغ عددها 12 عنبرا.

الى ذلك، كشفت مصادر أمنية عما تعرض له النائب الأسبق مسلم البراك امس الأول من اعتداء بالضرب من احد النزلاء وهو (بدون) محكوم في قضية مؤثرات عقلية وذلك خلال الفسحة التي ينزل إليها جميع النزلاء، حيث وقعت مشادات كلامية بين النائب البراك والنزيل وتطورت إلى اشتباك وتبادل بالضرب وعلى الفور اتخذت الإجراءات بإحالة الاثنين إلى التحقيقات حيث انتدبت الإدارة العامة للتحقيقات محققين لأجل التحقيق بالواقعة بعد تسجيل قضية تبادل ضرب جنح.

هذا، وعاد النائب الأسبق مسلم البراك الى محبسه في ساعة متأخرة من يوم امس الأول عقب نقله الى مستشفى الفروانية لبعض الوقت وخضوعه لفحوصات طبية شاملة حيث خلصت الفحوصات الى سلامة صحته وان الاصابة التى لحقت به بسيطة.

الى ذلك، نقل الجاني الى العلاج ايضا اثر تعرضه للضرب من قبل نزلاء استاءوا من اعتدائه على البراك.