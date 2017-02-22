عبدالله قنيص

احالت ادارة التزوير والتزييف التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية بناء على أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وافدا فلبينيا الى النيابة العامة بعد تحقيقات موسعة واعترافات تفصيلية ادلى بها وتضمنت قيامه بتسجيل خطوط هاتفية والحصول على هواتف آيفون 7 بلاس واعادة بيع هذه الهواتف باسعار تقل عن قيمتها في السوق بـ20%، وبين ان الوافد وحسب ما جاء في اقواله انه حصل على 16 هاتفا نقالا ذكيا بعد ان سجل عقود باسماء مواطنين ومقيمين مستغلا معرفته بكلمة سر صديق يعمل معه في المحل وان البيانات التي بموجبها وكذلك المستندات التي استغلها في ابرام العقود تحصل عليها من ارشيف الشركة وكان مواطنين ووافدين تقدموا بقضايا بلغ عددها 13 قضية قالوا فيها انهم تلقوا اخطارات من شركة اتصالات بوجود فواتير مستحقة عليهم مقابل حصولهم على هواتف ذكية حيث تم فتح تحقيق موسع انتهى الى ان هناك موظفا وراء هذه الخطوط ليتم ضبطه والتحقيق معه ومن ثم اعترافه تفصيليا بانه زور العقود وتحصل على الهواتف وقام باعادة بيعها.

هذا وجاري تحديد هوية الأشخاص اللذين اشتروا من الوافد الفلبيني الهواتف بأسعار زهيدة تمهيداً لإعادتها للمحل أو إلزامهم بدفع قيمتها.