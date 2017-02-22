عبدالله قنيص

فتح رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية تحقيقا موسعا لتحديد هوية شخص مجهول أقدم على تسديد 3 طعنات الى جسد ممرضة هندية بعد أن طرق باب منزلها وباغتها بالطعن.

وقال مصدر أمني: ان المجني عليها تم الاستماع الى إفادتها، حيث تتلقى العلاج في مستشفى الفروانية.

وقالت انها لا تعرف الجاني وانه شخص نحيف وبشرته سمراء ويرتدي الزي قميصا وبنطلونا، مشيرة إلى ان الواقعة لم تحدث كما اشيع حينما كانت تنتظر الباص، وإنما داخل شقتها، حيث سمعت طرق باب شقتها وحينما فتحت الباب فوجئت بالشخص يطعنها، وتبين اختفاء هاتف الآسيوية، ولم يستبعد مصدر امني وجود غموض ما، او ان تكون جريمة الطعن بغرض السرقة.

وبحسب مصدر امني، فإن عمليات الداخلية تلقت في الساعة الـ11 امس بلاغا بطعن وافدة بزي التمريض، وعليه سارع رجال الامن وتبين ان الوافدة تعرضت للطعن حينما كانت تتحدث إلى زوجها هاتفيا، وحينما علم الزوج بطعنها طلب منها ان تسرع الى البقالة التي تقع اسفل البناية لطلب الاسعاف.

هذا، وانتقل رجال الادلة الى مكان الحادثة، وتم رفع البصمات في محاولة لتحديد الجاني.