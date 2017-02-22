مؤمن المصري

حسمت محكمة الجنايات قضية مقتل مصري على يد مواطنيه بأن حكمت بالإعدام شنقا على المتهمين غيابيا.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليو من العام الماضي، حينما تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا من وافد مصري يفيد بوجود معلومة عبر موقع تواصل اجتماعي تفيد بمقتل ابن عمه في منطقة جابر الأحمد، وعلى إثره توجهت دوريات أمن محافظة الجهراء الى موقع البلاغ، حيث شاهدوا الوافد المصري غارقا في دمائه، وذلك نتيجة ضربه بالساطور على الرأس، وعليه قاموا باستدعاء الأدلة الجنائية ورفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

كما وردت معلومات إلى الجهات المختصة عبر «فيسبوك» أفادت بأن اثنين من الجنسية المصرية أخذا ثأرهما من المجني عليه وغادرا البلاد، ولدى الاستعلام عنهما تبين انهما غادرا البلاد فجرا إلى مصر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة اخرى، قضت محكمة الجنايات بإعدام سوري وحبس حدث عماني 10 سنوات لسرقة هندي وقتله في منطقة جليب الشيوخ، وبحسب وقائع القضية فإن الوافد قتل بقصد السلب وتمكنت اجهزة الداخلية وبعد 40 يوما من تنفيذ الجريمة من توقيف الجاني الذي ضبط في أكتوبر من العام 2015 خلال توقيف عصابة للسلب، جميع اعضائها من الاحداث.

كما قضت محكمة الجنايات بإعدام تاجر مخدرات وحبس آخر مؤبدا في قضيتين مختلفتين.