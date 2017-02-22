هاني الظفيري

استدعي مواطن الى مخفر شرطة الرميثية بموجب معلومات تم جلبها من ادارة المرور وجرى تسجيل قضية حملت عنوان فعل فاضح، وبحسب مصدر امني فان مواطنا من مواليد 1964 تقدم الى مخفر شرطة الرميثية، وقال المبلغ انه كان يسير على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة الرميثة واذ بشخص يقود مركبة المانية موديل 2012 يصدر عنه فعل فاضح عقب خلاف على أولوية سير، وقدم المبلغ بيانات مركبة المدعى عليه ليتم استدعاؤه عبر الهاتف والتحقيق معه في افادات المبلغ.

من جهة اخرى سجلت مواطنة من مواليد 1959 بلاغا في مخفر شرطة الزهراء واتهمت شخصا مجهولا بسرقة ايباد عندما كان بحوزة ابنها، وقالت المبلغة ان الآيباد كان في حيازة ابنها وان مجهولا سرقه منه، موضحة ان ابنها يبلغ من العمر 20 عاما.

من جهة اخرى أصيب 7 وافدين إثر انقلاب مركبتهم الـ «باص» على طريق الرتقة شمال الكويت، وتعامل مع البلاغ رجال الأمن والإسعاف.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد من المارة الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث انقلاب مركبة، وعلى الفور انطلق رجال الأمن والإسعاف وتم نقل شخصين الى المستشفى فيما تم علاج خمسة آخرين في الموقع، بينما لم يصب شخصان آخران بأي إصابات.

وأرجع المصدر ان سبب وقوع الحادث قد يكون انفجارا أحد الاطارات، الأمر الذي تسبب بالانقلاب.