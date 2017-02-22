أحمد خميس

امر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية وفاة ذات شبهة جنائية وإحالة الجثة الى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة، وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات عن وفاة وافد مصري من مواليد 1980 في منطقة حولي وتم نقله عن طريق الاسعاف الى مستشفى مبارك، حيث تم فحص الجثة وندب الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة لكشف غموضها.

من جهة اخرى، تلقت غرفة العمليات بلاغا بوفاة وافد هندي بعد سقوطه من علو في منطقة حولي وتم تسجيل قضية وتقرر ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث

على صعيد آخر اصيب وافد إيراني بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى مبارك إثر دهسه أثناء عبوره طريق الدائري الخامس بتهور غير معهود وتم توقيف وافد آسيوي دهس الوافد.